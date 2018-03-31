Mozambiklilerin toplu ulaşım aracı 'My Love'

Dünyanın birçok yerinde yük ve eşya taşımacılığı için kullanılan açık kasa kamyonetler, Mozambik’in başkenti Maputo’da yolcu taşımacılığında kullanılıyor.

Başkentteki en yaygın yolcu taşıma aracı olan kamyonetler, yolcular seyahat sırasında düşmemek için birbirine tutunmak ve sarılmak zorunda kaldığı için halk arasında My Love (aşkım) olarak adlandırılıyor.

Yaklaşık 1,1 milyon insanın yaşadığı şehirde, halk, hiçbir konforu olmamasına rağmen tıklım tıklım dolan kamyonet kasalarında iş yerlerine ve evlerine gidiyor.

Şehirdeki otobüslerin yeterli olmaması sebebiyle her gün yaklaşık 15 metikali (1 lira) ödeyerek kamyonetlerle seyahat etmek zorunda kalan insanlar, zaman zaman kamyonetten düşme riski ile karşı karşıya kalıyor.

"Amacımız alabildiğimiz kadar insanı almak"

AA muhabirine konuşan "My Love" sürücülerinden Almeida Nhamtumbo, kamyonetin kalabalık olmasının pek önemli olmadığını savunarak, ”Amaç alabildiğimiz kadar insanı almak.” diye konuştu.

Her gün kamyonetle yolculuk eden Silvio Domingos, “Bu araçlar konfor ve güven vermiyor ancak başka bir tercihim yok çünkü günlük uğraşlarıma devam etmek zorundayım.” dedi.

Maputo’daki Hulene bölgesinde yaşayan 40 yaşındaki Adelino Assane ise her sabah otobüsle seyahat etmek için 04.30'da kalktığını ancak otobüsü yakalayamadığında “My Love”un kendisi için bir kurtuluş olduğunu anlattı.

"Yasaklanmalı"

Her ne kadar halkın çoğu bu araçlarla seyahat etmek zorunda kalsa da gözle görülebilen açık tehlike sebebiyle halk aynı zamanda bu araçların yasaklanmasını da istiyor.

Memur Joana Macia, kendisinin de "My Love" yolcusu olduğunu ve bu araçların insan onuruna bir hakaret olduğunu belirterek, “Bunlar yasaklanmalı çünkü insanların hayatını tehlikeye atıyorlar. Ancak devlet insanların rahatça ulaşımını sağlayacak koşulları sağlayamıyor.” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Maputo şehir yönetiminin ve halkın ısrarları sebebiyle alternatif araçlarla bitirilmeye çalışılan "My Love" kullanımı tüm uğraşlara rağmen halen en popüler ve vazgeçilmez ulaşım araçlarından biri olma özelliğini koruyor.

Maputo Belediyesi Ulaşım Dairesinin verilerine göre, şehirde halihazırda 120 kişi kapasiteli yaklaşık 257 otobüs halka hizmet ediyor.