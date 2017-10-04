Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rusya'nın saldırganlığı 10 binden fazla Ukraynalının hayatına mal oldu

Klimkin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna ve Azerbaycan'ın iki dost ülke olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazandığını belirten Klimkin, "Geçen yıla nazaran bu yılın ilk 9 ayında ticaret hacmimiz yüzde 66 arttı. Turizm alanında da iyi gelişmeler var. Ulaştırma konularını müzakere ettik. Transit taşımacılıkta beş kat büyüme kaydettik." dedi.

Dağlık Karabağ sorununa da değinen Klimkin, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceğiz. Biz Azerbaycanlı dostlarımızı herkesten daha iyi anlıyoruz. Çünkü yaşananlar işgaldir. Rusya'nın saldırganlığı sonucu 10 binden fazla insanımız hayatını kaybetti, 23 binden fazla vatandaşımız yaralandı." diye konuştu.

Memmedyarov da Ukrayna ile Azerbaycan iş birliğinin stratejik olduğunu söyledi. Ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması konusunda Ukrayna ile aynı görüşü paylaştıklarını ifade eden Memmedyarov, bugün daha çok ekonomik konularını müzakere ettiklerini dile getirdi.

Ulaştırma konularını görüştüklerini söyleyen Memmedyarov, ekonomi için önemli olan ulaştırma projelerinde iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.