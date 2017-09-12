Muhalif prens ve alimler tutuklandı
Birinci veliaht Muhammed bin Selman’ın tahta geçmesinin beklendiği Suudi Arabistan’da aralarında alimlerin ve eski Kral Fahd’ın oğlu Prens Abdul Aziz Bin Fahd al Saud’un da yer aldığı 20’ye yakın muhalif isim ‘fitne çıkarma ve ülke güvenliğine tehdit oluşturma’ gerekçesiyle eş zamanlı olarak tutuklandı.
Tutuklanan alimler arasında 15 Temmuz’u net ifadelerle kınayan isimlerden Şeyh Selman el-Avde, Prof. Dr. Ali el-Umeri ve Şeyh Avad el-Karni’nin bulunduğu öğrenildi. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadavi tarafından yapılan yazılı açıklamada tutuklamalar kınandı ve alimlerin serbest bırakılması istendi.
BAE’Yİ ELEŞTİRMİŞTİ
Tutuklanan prens Abdul Aziz Bin Fahd kısa süre önce Riyad yönetimi ile sıkı işbirliği yapan BAE veliaht Prensi El Nahyan’ı Twitter’dan sert sözlerle eleştirmişti. Tutuklamalarla ilgili Arap medyası Selman’ın tahta geçmek üzere olduğunu ve muhaliflere karşı harekete geçtiğini iddia etti.
Tutuklamalar, kimliği belirsiz kaynaklar, hak örgütleri, gazeteciler ve halk tarafından tepki ile karşılanırken, sosyal medyada da kullanıcılar profillerine Şeyh Selman el-Avde’nin fotoğrafını koydu.
Belçika
Belediye Başkanı’na mezarlıkta infaz
Belçika’nın Fransızca konuşan Valon bölgesi sınırları içerisinde yer alan Mouscron’un 71 yaşındaki Belediye Başkanı Alfred Gardenne, belediye mezarlığında boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan Tournai-Mons bölgesinden sorumlu Federal Savcı Christian Henry, olayın terörle alakası olmadığının altını çizdi Gardenne’yi öldüren katilin mezarlıkta bulunduğunu söyledi. Belçika devlet televizyonu RTBF, katilin 18 yaşında olduğu ve belediye başkanını, babasının 2 yıl önceki intiharından sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü iddia etti.
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