Muhalif prens ve alimler tutuklandı

Tutuklanan alimler arasında 15 Temmuz’u net ifadelerle kınayan isimlerden Şeyh Selman el-Avde, Prof. Dr. Ali el-Umeri ve Şeyh Avad el-Karni’nin bulunduğu öğrenildi. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadavi tarafından yapılan yazılı açıklamada tutuklamalar kınandı ve alimlerin serbest bırakılması istendi.

BAE’Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Tutuklanan prens Abdul Aziz Bin Fahd kısa süre önce Riyad yönetimi ile sıkı işbirliği yapan BAE veliaht Prensi El Nahyan’ı Twitter’dan sert sözlerle eleştirmişti. Tutuklamalarla ilgili Arap medyası Selman’ın tahta geçmek üzere olduğunu ve muhaliflere karşı harekete geçtiğini iddia etti.

Tutuklamalar, kimliği belirsiz kaynaklar, hak örgütleri, gazeteciler ve halk tarafından tepki ile karşılanırken, sosyal medyada da kullanıcılar profillerine Şeyh Selman el-Avde’nin fotoğrafını koydu.