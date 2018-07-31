Muhalifler İdlib’de savaşa hazırlanıyor
Esad rejiminin İdlib’e yönelik tehditlerini artırması üzerine harekete geçen Suriyeli muhalifler, Deraa ve Doğu Guta’dan gelen savaşçıların da katıldığı 75 bin kişilik birleşik bir tugay kurdu.
Suriye’nin güneyinde İsrail’le anlaşarak Deraa’yı ve sınır bölgesine operasyonlarını tamamlayan, terör örgütüyle masaya oturarak Fırat’ın doğusundaki PYD/PKK işgalindeki alanlardan vazgeçen Esad rejimi gözünü muhaliflerin denetimindeki İdlib’e çevirdi. Esad’ın geçen hafta Rus medyasına “Ya teslim olacaklar ya ölecekler” diyerek bölge sakinlerini tehdit etmesinin ardından İdlib’deki muhaliflerden askeri bir hamle geldi. Suriyeli muhalif kaynaklar, Doğu Guta ve Deraa’dan da gelen askerlerden oluşan bir ordu kurulduğunu bildirdi.
75 BİN ASKERLİK BİRLEŞİK ORDU
Alman haber ajansı dpa’ya konuşan yüksek rütbeli bir muhalif komutan, İdlib’de rejim güçleriyle savaşmak üzere 75 bin askerden oluşan yeni bir tugay kurduklarını söyledi. Önde gelen silahlı muhalif gruplardan Ceyş’ül İslam, Tahrir’uş Şam, Ulusal Cephe ve Özgür İdlib Ordusu’ndan da katılım olduğunu aktaran komutan, birleşik tugayın isminin ‘Fetih Ordusu’ olduğunu kaydetti. Londra merkezli Arap gazetesi Şarku’l Avsat’a bilgi veren Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahim haberi doğrularken, gazetenin ulaştığı kaynaklar ise müzakerelerin sürdüğünü kaydetti.
TÜRKİYE’DEN SOÇİ’DE KARARLILIK VURGUSU
Öte yandan, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin, Rusya’nın Soçi kentinde bugün düzenlenecek Suriye konulu 10’uncu garantörler toplantısı öncesi gerçekleştirdiği teknik görüşmelere İdlib damga vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurduğu 12 gözlem noktasında denetleme görevini icra ettiği kentte ilişkin görüşmelerde Türk heyeti, ateşkesin korunması konusundaki kararlılığını vurguladı. Rejim, geçen hafta İdlib’in güneybatısında, Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde yer alan Türkmendağı’na saldırmak için askeri yığınak yapmaya başlamıştı.
TSK 12 gözlem noktasında konuşlu
Esad rejiminin saldırı tehdidi altındaki Suriye’nin İdlib kenti, Astana görüşmelerinde varılan mutabakat gereği ‘gerilimi azaltma bölgesi’ olarak belirlendi. Anlaşmaya göre ateşkes rejiminin korunduğu kentte, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), çatışmasızlığın garantörü konumunda. TSK, İdlib’in kuzeyinden başlayan ve Suriye toprakları içinde bir yay çizerek kentin güneybatısında son bulan 12 gözlem noktasından oluşan bir ateşkes hattına sahip.
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