Muhalifler İdlib’de savaşa hazırlanıyor

Suriye’nin güneyinde İsrail’le anlaşarak Deraa’yı ve sınır bölgesine operasyonlarını tamamlayan, terör örgütüyle masaya oturarak Fırat’ın doğusundaki PYD/PKK işgalindeki alanlardan vazgeçen Esad rejimi gözünü muhaliflerin denetimindeki İdlib’e çevirdi. Esad’ın geçen hafta Rus medyasına “Ya teslim olacaklar ya ölecekler” diyerek bölge sakinlerini tehdit etmesinin ardından İdlib’deki muhaliflerden askeri bir hamle geldi. Suriyeli muhalif kaynaklar, Doğu Guta ve Deraa’dan da gelen askerlerden oluşan bir ordu kurulduğunu bildirdi.

75 BİN ASKERLİK BİRLEŞİK ORDU

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan yüksek rütbeli bir muhalif komutan, İdlib’de rejim güçleriyle savaşmak üzere 75 bin askerden oluşan yeni bir tugay kurduklarını söyledi. Önde gelen silahlı muhalif gruplardan Ceyş’ül İslam, Tahrir’uş Şam, Ulusal Cephe ve Özgür İdlib Ordusu’ndan da katılım olduğunu aktaran komutan, birleşik tugayın isminin ‘Fetih Ordusu’ olduğunu kaydetti. Londra merkezli Arap gazetesi Şarku’l Avsat’a bilgi veren Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahim haberi doğrularken, gazetenin ulaştığı kaynaklar ise müzakerelerin sürdüğünü kaydetti.

TÜRKİYE’DEN SOÇİ’DE KARARLILIK VURGUSU

Öte yandan, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin, Rusya’nın Soçi kentinde bugün düzenlenecek Suriye konulu 10’uncu garantörler toplantısı öncesi gerçekleştirdiği teknik görüşmelere İdlib damga vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurduğu 12 gözlem noktasında denetleme görevini icra ettiği kentte ilişkin görüşmelerde Türk heyeti, ateşkesin korunması konusundaki kararlılığını vurguladı. Rejim, geçen hafta İdlib’in güneybatısında, Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde yer alan Türkmendağı’na saldırmak için askeri yığınak yapmaya başlamıştı.