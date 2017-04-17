Muhaliflerin Hama'daki ilerleyişi yavaşladı

Suriye'de askeri muhaliflerin Hama ilindeki ilerleyişleri, Beşşar Esed güçlerinin havadan ve karadan yoğun saldırıları nedeniyle yavaşladı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve diğer askeri muhalif gruplar, geçen ayın sonunda rejim güçlerine karşı Hama ilinde büyük bir saldırı başlatmıştı.

İdlib'in güneyinden, Hama'nın kuzey kırsalına ilerleyen muhalifler, merkezin kuzeyindeki Soran ilçesiyle birlikte birkaç köy ve kontrol noktasını almıştı. Böylece muhalifler, Hama merkezin 3 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Operasyona katılan Zafer Ordusu'nun (Ceyşü'l Nasır) sözcüsü Muhammed Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin son iki haftadır saldırılarını şiddetlendirdiğini söyledi.

Soran'dan çekilmek zorunda kaldıklarını belirten Raşid, "Dün Hama askeri havaalanına attığımız grad füzeler sonucu, büyük yangınlar çıktı. Havaalanının büyük kısmı zarar gördü. Hama kırsalında çatışmalar sürüyor. Rejim, şimdi (Hama merkezin kuzeyindeki) Taybet İmam ilçesine doğru ilerlemeye çalışıyor." dedi.

Suriye'nin orta kesimlerindeki Hama'nın kuzey kırsalının bir bölümü muhaliflerin, kalanı rejimin elinde.

Kentin güneyini ise rejim güçleri kontrol ediyor.