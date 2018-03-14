Muhammed bin Selman Türk dizilerini yasakladı

Wall Street Journal gazetesine konuşan Suudi yetkililer, 'yolsuzluk operasyonu' ile MBC kanalının yönetimini fiilen devralan Muhammed bin Selman’ın bu kararıyla Türkiye’ye bir mesaj vermek istediğini belirtti. Selman’ın yasak kararının altında, Türkiye’nin Katar’a desteğinin yattığı belirtildi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Körfez ülkeleri Katar’a Haziran 2017’den itibariyle ekonomik ambargo uygularken, Ankara yönetimi Katar’ın müttefiki olmaya devam edeceğini belirterek ambargoyu kınamıştı. WSJ'ye konuşan Suudi yetkililer ayrıca, Veliaht Prensin, fiili olarak el koyduğu inşaat şirketlerine, yatırımlarını geçen Ekim ayında açıkladığı 500 milyar dolarlık NEOM projesine aktarmaları direktifini verdiğini belirtti.

(YeniŞafak)