Muhammed bin Selman Vaşington ziyaretinde Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr'i yakınında tutmazken, Beyaz Saray da ordu bayrakları sergilendi

ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Vaşington'a hareket eden Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr'e yer vermedi.

Veliaht prens Selman'ın yanında Riyad'ın Vaşington elçisi ve aynı zamanda Selman'ın akrabası olan Halid bin Selman yer aldı.

Trump ve Selman'ın ikili görüşmesi sonrası yemek salonuna geçen heyetlerde de aynı görüntü ortaya çıktı. İbn Selman'ın yanında Halid bin Selman yer alırken Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr üçüncü koltukta yer bulabildi.

İran ve Katar konularında yetersiz kaldığı gerekçesiyle Adil Cübeyr'in İbn Selman tarafından görevden alınacağı iddiaları ise tekrar gün yüzüne çıktı.

TRUMP'TAN ASKERİ KABİNE MESAJI

ABD Dışişeri Bakanı Tillerson'un Twitter'dan kovulması ve hemen akabinde CIA Başkanı Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi bununla beraber boşalan CIA Başkanlığı makamına ABD'nin işkencecisi Gina Haspel'in getirilmesi Trump'ın savaş kabinesi oluşturduğu iddialarını gündeme getirmişti.

İbn Selman ile bir araya gelen Trump'ın arka plana yerleştirdiği bayraklar ise bu iddiayı destekler nitelikteydi. İbn Selman ve Trump'ın bir araya geldiği odaya ABD ordusuna ait bayraklar yerleştirilmişti.