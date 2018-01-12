Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'de ABD desteğiyle işgal ettiği Münbiç ilçesinde iki sivili işkence ederek öldürdü

Münbiçliler, dün PYD/PKK'nın işkence ederek öldürdüğü siviller 25 yaşındaki Hannan El-Cerive ve 23 yaşındaki Abbud el- Minhan'ın cesetlerini bulmuştu.

Gençlerin cesetleri, birininki başı bedeninden ayrılmış şekilde, ilçenin 20 kilometre doğusundaki Kebir İmo köyünde bulunmuştu.

Kurbanların fotoğraflarının sosyal medya üzerinde yayılmasının ve ailelerinin çocuklarını teşhis etmesinin ardından, PYD/PKK ile gençlerin ailesi arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

Cuma namazından sonra da Münbiçli yüzlerce sivil, örgütü protesto etmek için toplandı. Göstericiler örgütün kenti bir an önce terk etmesini ve suçluların teslim edilmesini istedi.

Daha sonra cesetler morgdan alınarak ilçenin güneyindeki köylerine götürüldü.

Öte yandan kentteki aktivistler, terör örgütünün işledikleri suçları ve ihlalleri protesto etmek için halkı pazar günü genel greve davet etti.

PYD/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Münbiç ilçesini, 2015'in sonunda ABD'nin desteği ile ele geçirmişti. Amerikalı yetkililerin DEAŞ çıkarıldıktan sonra örgüt unsurlarının ilçeyi terk edeceği yönündeki taahhütlerine rağmen terör örgütü, Münbiç'teki işgalini sürdürüyor.