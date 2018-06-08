Münbiç’ten kovuldu Esad’a yanaşıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun Suriye’nin Münbiç kentini proje terör örgütü PYD/PKK’dan temizleme konusunda anlaşması, teröristleri bölgede yeni ittifaklar aramaya itti. Washington-Ankara mutabakatı ile birlikte ortada kalan PYD, Esad rejimine “Pazarlığa hazırız” mesajı verdi. Teröristler, Şam’dan Ayn El Arab’a gelen siyasi heyete Esad’la görüşme isteklerini aktarırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün de Münbiç planı kapsamında YPG ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

ŞAM’DAN GELEN MİSAFİR

El Arabi El Cedid gazetesinin haberine göre, ABD ile Türkiye’nin Münbiç’in terörden arındırılmasına yönelik anlaşması sonrası PYD’li yetkililer Esad’a müzakere için yeşil ışık yaktı. PYD’nin sözde siyasi yapılanması Suriye Demokratik Meclisi’nin eş başkanı İlham Ahmed, rejime yakınlığıyla bilinen Şam merkezli siyasi bir grup olan ‘Suriye Demokrasi Cephesi’ni ağırladıklarını söyledi. Heyetin ‘PYD ile Esad arasında diyalog başlatma amacıyla’ bölgeyi ziyaret ettiğini kaydeden Ahmed, terör koridoru projesini güvence altına almak istediklerini ve ABD’lilerin de buna önem verdiğini ifade etti.

ÖZERKLİK PAZARLIĞI

Haberde, PYD’li teröristin Türkiye-ABD anlaşmasına karşı çıktığını savunduğu Esad ile diyalog için zamanın geldiğini ima ettiği vurgulandı. YPG’nin bölgedeki sözde siyasi yetkililerinden Aldar Halil de yüzlerini Şam’a çevirdiklerini doğruladı ve Esad’ın ‘özerkliği’ kabul etmeye hazır olup olmadığını anlamak amacıyla heyet göndermeye hazır olduklarını dile getirdi. Öte yandan, iki eli kanlı grubun yakınlaşmasına neden olan Münbiç’te de diplomatik hareketlilik sürüyor. Rus haber ajansı Sputnik, Ankara-Washington mutabakatı sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün, bölgede Münbiç Askeri Meclisi ve YPG’li teröristlerle görüştüğünü bildirdi. Sputnik’e bilgi veren yerel kaynaklar, McGurk’ün Münbiç’e askeri helikopterle geldiğini ve toplantının 3 saatten fazla sürdüğünü aktardı.

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