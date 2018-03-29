Mursi'nin oğlu babasının sağlık durumundan endişeli

Ahmed Mursi, sosyal medya hesabından "Mensubiyeti ve yönelimi ne olursa olsun konuyla ilgilenen herkese acil bilgilendirme" başlığıyla yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki babası Muhammed Mursi'nin sağlığının, daha önce görülmemiş şekilde bozulduğu ve gardiyanlar tarafından söz konusu durumun görmezden gelindiği yönünde haberler olduğunu aktardı.

Babasının hayatından ve gerekli tedaviyi görememesinden Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar'ın sorumlu olduğunu ifade eden Ahmed Mursi, "İslam ve Arap dünyası ile Mısır'ın dürüst insanlarına" babasının başta gerekli sağlık hizmeti olmak üzere insani haklarının desteklenmesi çağrısında bulundu.

- Tutukluluk şartları kriterlere uygun değil

İngiltere parlamentosundan bağımsız bir heyet tarafından dün yapılan açıklamada, Mursi'nin Kahire'nin güneyindeki Tora Hapishanesi'ndeki tutukluluk şartlarının "ne Mısır'ın kriterlerine ne de uluslararası kriterlere uygun bulunduğu" ve bu şartların "ölümünü hızlandırabilecek türden" olduğu bildirilmişti.

İngiliz parlamentosunun eski Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Muhafazakâr Parti Milletvekili Crispin Blunt da daha önce Mursi'nin sıradan bir mahkûm olmadığını belirterek, "Hapisteyken kendisine bir şey olursa, bunun sıradan bir mahkûmunkini aşan daha geniş sonuçları olacaktır." demişti.

- Tek kişilik hücrede tutuluyor

Muhammed Mursi, "hayati tehlikesi" bulunduğunu ifade etmesine rağmen "tek kişilik hücrede" tutuluyor.

Mısır'da 2013'te gerekleşen askeri darbeyle görevden alınan Mursi, sağlık sorunları nedeniyle çoğu zaman duruşmalara da katılamamıştı. Katıldığı duruşmalardan birinde "Durumum kötü ve günden güne kötüye gidiyor." ifadesini kullanmış, sol gözünün görmemeye başladığını belirtmişti.

Bir sonraki duruşmasında savunma heyeti ile görüşmek isteyen ve tedavi hakkından feragat etmeyeceğini vurgulayan Mursi, hayatını ilgilendiren konular olduğunu, hapishanedeki yemekleri yemediği için iki defa şeker komasına girdiğini ifade etmişti.

Bunun üzerine Mursi'nin ailesi, masrafları kendileri karşılamak üzere Mursi'nin özel bir sağlık merkezine nakledilmesi talebinde bulunmuş, mahkeme Mursi'nin sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak Kasım 2017'de özel bir hastaneye nakline karar vermişti ancak bu karar şu ana kadar uygulanmadı.

Mısırlı yetkililer, Mursi'nin gerekli tedaviyi gördüğünü savunuyor.