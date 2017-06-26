Müslüman Kardeşler Mekke'ye yönelik terör girişimine tepki gösterdi
Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), kutsal toprakları terörden koruyacak her türlü uygulamayı desteklediğini bildirdi.
- AA
İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'ı hedef alan terör girişimi şiddetle kınanarak, "İhvan, Mekke ve Mescid-i Haram'ı korumak amacıyla alınacak her türlü uygulamayı destekliyor." ifadesi kullanıldı.
Mekke ve Mescid-i Haram'ın korunmasının tüm Müslümanların sorumluluğunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın da acımasız Siyonistlerin işgalinden kurtarılması gerektiğine" işaret edildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığınca daha önce yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, başta Mescid-i Haram olmak üzere kutsal topraklar ile umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemlere yönelik Cidde'de bir, Mekke'de ise Ecyad El-Masafi ile Useyle mahallelerinde iki hücre evine baskın düzenlediği ve biri kadın olmak üzere 5 teröristi gözaltına aldığı duyurulmuştu.
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