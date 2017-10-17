Müslüman kızı öldürmekle suçlanan adam, ölüm cezasıyla yargılanacak

Yetkililerden edinilen bilgiye göre; savcılar, Nabra Hassanen ve birkaç arkadaşının Virginia Fairfax'taki Müslüman Toplumu Camii'nden çıktıktan sonra yolda yürürken Darwin Martinez Torres'le tartıştıklarını ve Torres'in Hassanen'e önce tecavüz ettiğini, sonra da öldürdüğünü söyledi. İddiaya göre Torres, bir kamyon ve bir beyzbol sopasıyla müslüman grubu kovalayıp, yakaladığı Hassanen'i alıkoydu.

Polis olayda ırksal veya dini bir arkaplan olmadığı kanaatine varmış olsa da, Hassanen'in ailesi, kızlarının dini bir vahşetin kurbanı olduğu görüşündeler.

Yetkililer cinayetin motivasyonunu, Şubat 2015'te Chapel Hill'de öldürülen üç genç müslümanın olayıyla benzerlik gösteren bir "yol verdin, vermedin kavgası" olarak tanımlıyorlar.

Hassanen'in annesi Sawsan Gazzar, kızının dininin veya dış görünüşünün, bu suçun cezasında indirime götürecek bir gerçeklik olarak görülmeyeceğine inandığını söyledi. Olayın yaşandığı gün kurban, başörtüsü ve abiye giyiyordu.

Haziran'da Washington Post'a açıklamalarda bulunan Gazzar, "Bence kızımın giydiği kıyafetten ve Müslüman oluşundan ötürü oldu bunlar. Neden bir çocuğu öldürürsün ki? Kızım bunu hak edecek ne yaptı?" dedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) bu olayın bir nefret suçu olup olmadığının derinlemesine incelenmesi talebinde bulundu.

CAIR tarafından yapılan açıklamada, "Nabra'nın kaybı bize derin acılar yaşatırken, küresel çapta yükselen İslamafobya ve Müslüman-karşıtı nefret suçlarının yaşandığı bu dönemde, böylesi bir vakanın derinlemesine soruşturulması konusunda kolluk kuvvetleri otoritelerini sonuna kadar zorlayacağız." ifadelerine yer verildi.