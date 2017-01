ABD eski Dışişleri Bakanı Albright'tan Trump'a: Müslüman olarak kayıt olmaya hazırım

ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, yeni yönetimin Müslümanları fişleyeceği yönünde çıkan haberlere twitter hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Albright mesajında, "Katolik olarak büyüyüp Protestan oldum, daha sonra ailemin Yahudi olduğunu öğrendim. Dayanışma için Müslüman olarak kayıt olmaya hazırım." dedi.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.