Müslüman'ı öldüren kişi için skandal karar

Hindistan'da nefret cinayetine kurban giden bir Müslüman'ın katil zanlılarının "kefaletle serbest kalması" ülkede endişelere neden oldu.

Ülkedeki insan hakları savunucuları, Mumbai mahkemesinin Maharashtra Eyaletine bağlı Pune şehrinde Rashtra Sena adlı sağcı Hindu örgütünün düzenlediği toplantıdan çıkan bir grubun saldırısında Muhsin Şeyh'i katletmekle suçlanan üç zanlıyı geçen hafta kefaletle serbest bırakmasını eleştirdi.

Şeyh ailesinin vekili Avukat Şadit Nedim, kararın kendisinden çok gerekçede kulanılan dil ve terminolojinin vahim olduğunu söyledi. Yargıç Mridula Bhatkar'ın gerekçede kullandığı "Sanıkların maktule karşı herhangi bir şahsi düşmanlığı veya benzeri bir kişisel motivasyonu yoktur ve toplantıda dinledikleri kışkırtıcı dini konuşmanın etkisi altına şuursuzca hareket etmiştir" ifadelerini hatırlatan Nedim, "Yüksek Mahkemenin verdiği bu karar, benzer toplumsal olaylarda yaşanan cinayet vakaları için ilk derece mahkemelerine emsal teşkil edecek." uyarısında bulundu.

'Karar, Müslümanlar'ın hayatının harcanabilir olduğudur'

Adının açıklanmasını istemeyen bir başka avukat ise kararla birlikte artık kimsenin dini koşullanma etkisinde işlediği fiiller için suçlanamayacağını, kararın ve gerekçenin toplumda cemaat siyasetlerinden ve çatışmalarından nemalanan anti-sosyal unsurlara ve siyasi odaklara fayda sağlayacağına dikkat çekti.

Ülkenin önde gelen insan hakları savunucularından, Camia Öğretmenler Dayanışma Birliği üyesi Manişha Sethi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararı "Burada verilen mesaj Müslümanlar'ın hayatının harcanabilir olduğudur. Karar, yargı meşruiyetini erezyona uğratmaktan başka bir işe yaramayacaktır." dedi.

Öte yandan Hindistan Öğrenci İslam Hareketi de yayınladıkları açıklamada, zanlıların serbest bırakılma kararını "sapkın" olarak nitelerken, kararın "nefret suçlarına yargı onayı" anlamına geleceğini vurguladı.

Müşteki Şeyh ailesi adına 2,5 yıl süren davayı açan Savcı Y.M. Nakhwa, kararı temyize götürmeyi planladıklarını açıkladı. Nakhwa, "Kararı temyize götüreceğiz, çünkü mahkemenin tüm kanıtları değerlendirmediğini, görgü tanıklarının ifadelerini ve hatta polis tutanaklarını görmezden geldiği görüşündeyiz." ifadesini kullandı.

Nakhwa, gerekçede öne sürülen fikirlerin "yersiz olduğu" ve "işleri daha karmaşık hale getirmekten başka bir işe yaramayacağını" kaydetti.

Muhsin Şeyh cinayeti davasında serbest bırakılan 3 zanlı dışında aralarında Rashtra Sena lideri Dhananjay Desai'nin de olduğu 21 kişi tutuklanmıştı.