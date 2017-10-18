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Irak'ta Musul Barajı Bağdat'ın denetimine geçti

Irak'ta Musul Barajı'nın merkezi yönetime bağlı güçlerin kontrolünde olduğu bildirildi.

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Irak'ta Musul Barajı'nın merkezi yönetime bağlı güçlerin kontrolünde olduğu bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, "Musul Barajı, Irak ordu güçleri ve Haşdi Şabi’nin kontrolündedir. Orada Peşmergenin varlığı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Resul ayrıca Peşmerge güçlerinin Sehil Ninova (Musul Ovası) bölgesinden de tamamen çekildiğini kaydetti.

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