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Musul Savaşı: Irak Ordusu 8 bin kayıp verdi

Bağdat'tan yapılan açıklamada altı ya önce terör örgütü DEAŞ'e karşı başlatılan Musur operasyonunda Irak ordusundan toplam 7970 kişi hayatını kaybetti.

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DEAŞ'e karşı yürütülen operasyonda 7970 kişinin hayatının kaybettiği belirtilirken kayıpların ordunun farklı birimlerinden olduğu ifade edildi.
 
Verilen rakam içerisinde Haşd Şabi örgütünün olmadığı sadece Irak ordusunun kaybını ifade ettiği belirtildi.
 

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