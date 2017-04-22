Musul Savaşı: Irak Ordusu 8 bin kayıp verdi
Bağdat'tan yapılan açıklamada altı ya önce terör örgütü DEAŞ'e karşı başlatılan Musur operasyonunda Irak ordusundan toplam 7970 kişi hayatını kaybetti.
DEAŞ'e karşı yürütülen operasyonda 7970 kişinin hayatının kaybettiği belirtilirken kayıpların ordunun farklı birimlerinden olduğu ifade edildi.
Verilen rakam içerisinde Haşd Şabi örgütünün olmadığı sadece Irak ordusunun kaybını ifade ettiği belirtildi.
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