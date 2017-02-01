Musul ve Havice'den 199 bin kişi evini terk etti

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, Irak'ta yaşanan terör ve şiddet olaylarından dolayı en çok iç göçmeni kabul eden ikinci kent Kerkük'e gelerek, Vali Necmeddin Kerim ile görüştü.

Valilik binasında Kerim ile ortak basın toplantısı düzenleyen Caf, "Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başlamasından bu yana geçen 3 aylık süre zarfında, Musul ve Kerkük'ün Havice ilçesinden toplam 199 bin kişi evlerini terk edip güvenli bölgelere sığındı." dedi.

DEAŞ'ın Haziran 2014'ten bu yana elinde tuttuğu Havice'den son üç ayda 30 bin kişinin kaçtığını dile getiren Caf, evlerini terk eden sivillerin hepsinin Kerkük kent merkezi ve çevre bölgelerine yerleştiğini söyledi.

Örgütten geri alınan bölgelerde vatandaşların evlerine dönmesi gerektiğine dikkati çeken Caf, "Özellikle Salahaddin, Diyala, Enbar ve Musul'un kurtarılan bölgelerindeki sivillerin evlerine dönmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kerim ise kentin nüfusu kadar iç göçmen kabul ettiğini ve durumun her geçen gün zorlaştığını vurgulayarak, "Başta elektrik, su, yakacak, sağlık ve diğer hizmetler konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Enbar, Salahaddin, Diyala ve Musul'dan toplam 85 bin öğrenci bugün Kerküklü öğrencilerin okul, sınıf ve sıralarını paylaşıyor. Bu zorlukların tek çözümü, bölgeleri kurtarılan göçmenlerin kendi yerlerine dönmeleridir.'' dedi.