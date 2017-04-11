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Musul'da 13 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Irak ordusuna ait savaş uçaklarının, Musul kent merkezinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere düzenlediği hava saldırıları sonucu 13 militan öldürüldü.

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Irak ordusuna ait savaş uçaklarının, Musul kent merkezinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere düzenlediği hava saldırıları sonucu 13 militan öldürüldü.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının kent merkezinin batı yakasında Bağdat-Musul yolu üzerindeki DEAŞ hedeflerini vurması sonucu 10 militan öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, aynı bölgede yine DEAŞ'a ait bir silah deposuna düzenlenen hava saldırısı sonucu da 3 militanın öldürüldüğü ve silah deposunun tamamen imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kentin batı yakasında yapılan hava saldırısı sonucu örgütün En-Neccar Mahallesi ile Er-Rifai ve 17 Temmuz mahallelerini birbirine bağlayan önemli lojistik destek hatlarının kesildiği vurgulandı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 19 Şubat tarihinde Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması için askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.

 

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