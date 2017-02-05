Musul'da 13 sağlık merkezi açıldı

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde dün açılan kan hastalıkları hastanesiyle birlikte şuana kadar 13 sağlık merkezinin açıldığı bildirildi.

Ninova İl Konseyi üyesi Husam Abbar AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'un doğusunda kurtarılan bölgelerde şu ana kadar 12 sağlık merkezi açılmıştı. Dün İbnül Esir Kan Hastalıkları Hastanesi'nin açılmasıyla bu merkezler daha da güçlendirilmiş oldu." dedi.

50 bini aşkın kişi evlerine geri döndü

Abbar, tüm sağlık merkezlerinin uzman ekiplerin yanı sıra tıbbı teçhizat ve ilaçla donatıldığını aktardı.

Öte yandan yerel kaynaklar, 50 bini aşkın göçmenin kaldıkları kampları terk ederek kurtarılmış bölgelere geri döndüğünü ifade etti. Göçmenlerin tamamının evlerine dönmesi için enkaz kaldırma, elektrik ve su bağlantılarının yeniden kurulması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

DAEŞ saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti

Ayrıca kentte, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Terörle Mücadele Birimi Güçlerinde görevli binbaşı İsmail Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının kentin kuzeyindeki Er-Raşidiyye bölgesinde insani yardımların teslim alındığı sırada Türkmen sivilleri hedef alan saldırı düzenlediğini belirtti.

Kemal, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği roket saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Musul Emniyetinde görevli yüzbaşı Ahmed Ayid, Musul'un doğusunda yer alan kurtarılmış Sümer Mahallesi'ne DEAŞ militanlarının düzenlediği roket saldırısında 1 askerin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını söyledi. Ayid, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.