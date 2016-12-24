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Musul'da 23 DEAÞ'lý etkisiz hale getirildi

Irak ordusunun Musul'u DEAÞ'tan kurtarma operasyonu kapsamýnda þehrin doðu yakasýnda 4 yerde kontrolü saðladýðý bildirildi.

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Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ninova Operasyonlar Komutaný Korgeneral Abdulemir Reþid Yarullah, Musul operasyonunun ikinci aþamasý olan, Dicle Nehri'nin doðusundaki mahalleleri özgürleþtirme operasyonu kapsamýnda Polis Akademisi binasýnýn aralarýnda bulunduðu 4 yeri terör örgütü DEAÞ'tan geri aldýklarýný belirtti.

Yarullah, Irak ordusuna baðlý savaþ uçaklarýnýn Musul'un batýsýndaki Tel Zalt bölgesinde terör örgütü DEAÞ unsurlarýnýn karargah olarak kullandýklarý belirlenen 2 binayý hedef aldýðýný, bombardýman sonucunda 23 militanýn öldürüldüðünü söyledi.

Öte yandan, Binbaþý Kerim Ziyab AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Iraklý üst düzey komutanlar ve ABD'li askeri yetkililerin katýlýmýyla Perþembe ve Cuma günleri Musul Operasyonu'nda bir sonraki aþamanýn görüþüldüðü ortak toplantý düzenlendiðini aktardý.

Operasyonlara ikinci aþama hazýrlýklarýnýn tamamlanmasý için 4 gün ara verilmiþti.

Musul'u DEAÞ'tan kurtarmak için 17 Ekim'de baþlatýlan operasyonlar, kentin bazý bölgelerinde devam ediyor. Operasyona, ABD öncülüðündeki uluslararasý koalisyon da hava desteði saðlýyor. Söz konusu koalisyon, Aðustos 2014'ten bu yana terör örgütü DEAÞ'a karþý hava operasyonlarý düzenliyor.

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