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Musul'da bazı devlet tesisleri DEAŞ'tan geri alındı

Irak güçlerinin, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında, kentin kuzeyinde ve güneydoğusunda bazı devlet tesislerini ele geçirdiği bildirildi.

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Terörle mücadele güçlerinde görevli Tuğamiral Gazi el-Akidi, AA muhabirine, terörle mücadele güçleri, 9'uncu Zırhlı Tümen ve Federal Polisin Dicle Nehri üzerindeki Hürriyet ve El-Atik köprülerinin yakınında DEAŞ militanları ile gece şiddetli çatışmalara girdiğini ve sabaha karşı istihbarat müdürlüğü karargahı ile El-Futuvva okulunu ele geçirmeyi başardığını aktardı.

Çatışmalarda Irak ordusundan 3 askerin öldüğünü, bazı askerlerin yaralandığını ifade eden Akidi, DEAŞ'ın kayıplarının çok olduğunu ve Irak güçlerinin ilerlemeye devam etmesinden dolayı ölü ve yaralı sayısı konusunda net bir sayı vermenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Akidi, Irak güçlerinin son 24 saatte Musul'un kuzeyinde El-Maliyye ve Ed-Dubbat Mahallelerini, El-Mecmuatu es-Sekafiyye bölgesindeki Musul Üniversitesi'ni ve El-Faysaliyye Mahallesinin bir kısmını DEAŞ'tan kurtardığını kaydetti.

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