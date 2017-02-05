Musul'da DEAŞ saldırısı: 4 ölü
Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
- AA
Terörle Mücadele Birimi Güçlerinde görevli binbaşı İsmail Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının kentin kuzeyindeki Er-Raşidiyye bölgesinde insani yardımların teslim alındığı sırada Türkmen sivilleri hedef alan saldırı düzenlediğini belirtti.
Kemal, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği roket saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.
Musul Emniyetinde görevli yüzbaşı Ahmed Ayid, Musul'un doğusunda yer alan kurtarılmış Sümer Mahallesi'ne DEAŞ militanlarının düzenlediği roket saldırısında 1 askerin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını söyledi. Ayid, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.