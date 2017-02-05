Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Musul'da DEAŞ saldırısı: 4 ölü

Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terörle Mücadele Birimi Güçlerinde görevli binbaşı İsmail Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının kentin kuzeyindeki Er-Raşidiyye bölgesinde insani yardımların teslim alındığı sırada Türkmen sivilleri hedef alan saldırı düzenlediğini belirtti.

Kemal, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği roket saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Musul Emniyetinde görevli yüzbaşı Ahmed Ayid, Musul'un doğusunda yer alan kurtarılmış Sümer Mahallesi'ne DEAŞ militanlarının düzenlediği roket saldırısında 1 askerin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını söyledi. Ayid, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Putin katil' diyen gazeteciye Trump'tan ilginç çıkış: ABD masum mu?

'Putin katil' diyen gazeteciye Trump'tan ilginç çıkış: ABD masum mu?

Transfere milyar euro harcadılar

Transfere milyar euro harcadılar

Genelkurmay Başkanı Org. Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Org. Akar Suriye sınırında

Buzla kaplı göle daldılar

Buzla kaplı göle daldılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA