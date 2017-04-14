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Musul'da DEAŞ'ın 'sözde başmüftüsü' öldürüldü

Musul kent merkezinin batı yakasında devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın sözde baş müftüsü öldürüldü.

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Musul kent merkezinin batı yakasında devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın sözde başmüftüsü öldürüldü.

Irak Federal Polis Gücü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Polis güçlerinin saldırısı sonucu DEAŞ'ın kod adı Ebu Eyüb olan Abdullah Yunus el-Bedrani adındaki başmüftüsü kentin batı yakasındaki Cumhuriyet Hastanesi yakınlarında öldürüldü." denildi.

Açıklamada ayrıca yine Musul'un batı yakasında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda, örgütün kamp sorumlusu olduğu iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Musul'un doğusunu ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor.

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