Musul'da DEAŞ'ın 'sözde başmüftüsü' öldürüldü

Maliye Bakanı Ağbal'dan referandum açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, anayasa değişikliğinin Türkiye'de demokrasiyi, adaleti ve milli iradeyi güçlendireceğini, herkesin birliğine ve beraberliğine katkı sağlayacağını söyledi.