Musul'da DEAŞ'ın ürettiği savaş uçağı bulundu

Terör örgütünün Musul'da terk ettiği bir atölyede ortaya çıkarılan ev yapımı uçağı, DEAŞ için bir ilk olma özelliği taşıyor. Irak medyası ayrıca, terör örgütünün ordu birliklerini yanıltmak için tank görünümlü sahte araçlar kullandığını bildiriyor.

EV YAPIMI UÇAK!

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un yarısını kaybeden terör örgütü DEAŞ'ın, yarım kalmış ev yapımı bir savaş uçağı bulundu.

Şehri ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusundan çekilen terör örgütünün bitiremediği uçağın fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bir atölyede ortaya çıkarılan uçağın gövdesi neredeyse bitmek üzere.

Irak Ordu birliklerine karşı kullanılmak için tasarlanan savaş uçağı, DEAŞ için bir ilk olma özelliği taşıyor. DEAŞ eğer uçağı bitirmiş olsaydı, dünya üzerinde hava saldırısı gücüne ulaşmış ikinci terör örgütü olacaktı. Srilanka'daki Tamil Kaplanları (LLTE) daha önce bunu başarmıştı.

DEAŞ'ın daha önce insansız hava aracı yaptığı biliniyor.

Irak medyası ayrıca, terör örgütünün ordu birliklerini yanıltmak için tank görünümlü sahte araçlar kullandığını bildiriyor.

TOPRAKLARININ DÖRTTE BİRİNİ YİTİRDİ

Musul ve El Bab'da köşeye sıkışan örgüt, 2016 yılında elindeki toprakların dörtte birini yitirdi. Türkiye tarafından kuşatılan El Bab ile büyük operasyonun hedefindeki Musul'un kısa sürede düşmesi bekleniyor.

Irak ordusu, üç ayı aşkın bir süredir kuşatma altında tutulan Musul'da en büyük zaferin kazanıldığını önceki gün duyurmuştu. Kentin doğusu, tamamen terör örgütünden temizledi.

100 binden fazla silahlı unsurun katıldığı büyük operasyonda, Şii milisler Haşdi Şabi batıdan ilerleyerek kuzeydeki Peşmerge güçleriyle birleşti ve Musul'un Suriye ile bağlantısı 2016 yılı bitmeden kesildi. Tamamen kuşatma altında tutulan kentte, yaklaşık 6 bin kadar DEAŞ teröristinin bulunduğu tahmin ediliyor. Yüzbinlerce sivili rehin tutan terör örgütü, bomba yüklenmiş araçlar ve keskin nişancılarla direniyor.

Şimdiye kadar 100 binden fazla insan çatışmalardan kaçarak evini terk etti, çoğu Musul çevresindeki kamplara yerleştirildi.

ABD'nin başını çektiği koalisyonun hava saldırılarıyla destek verdiği operasyonun ilkbahara kadar biteceği tahmin ediliyor. Irak seyahatinde Musul'daki cepheyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, kentin bahara kadar kurtarılacağını söylemişti.

Haziran 2014'te Musul'u ele geçiren DEAŞ, aynı dönemde 'halifelik' ilan etmişti.