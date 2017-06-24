Musul’da mayın patlaması sonucu 3 gazeteci öldü

Irak’ın Musul kentinde, mayın patlaması sonucu 54 yaşındaki Fransız gazeteci Véronique Robert hayatını kaybetti. Musul’da geçtiğimiz günlerde mayın patlatılması sonucu, Fransız gazeteci Stephane Villeneuve ve Kürt gazeteci Bakhtiar Haddad da hayatını kaybetmişti. Patlamada ağır yaralanan 4’üncü gazeteci Samuel Forey de Bağdat’ta tedavi gördüğü hastaneden kaldırılarak, Paris’teki hastaneye götürüldü.

Musul’un Ras El-Jadah bölgesinde, meydana gelen mayın patlamasında, hayatını kaybeden gazeteciler, Fransa 2 TV kanalının haber programı "Envoyé Spécial" için Musul’da görev yapıyordu.