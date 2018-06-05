Musul’da patlama: 5 yaralı

Musul polisi, Irak’ın kuzeyindeki Musul kentinde otogarın girişinde el yapımı bombanın patlaması sonucu 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların hepsinin sivillerden oluştuğu aktarılırken, olay yerine gelen güvenlik güçleri soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Irak’ta geçen ay yapılan genel seçimlerin ardından şiddet olaylarında büyük bir artış yaşandı. Iraklı yetkililer, patlamalar ve şiddet olaylarından geçen yılın sonunda ülkeden tamamen çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü DEAŞ’ı sorumlu tutuyor.