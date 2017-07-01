Musul'da şiddetli çatışma! 7 asker öldü, 23 terörist öldürüldü
Irak ordusunun, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu, Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan bazı bölgeleri geri aldığı belirtildi.
- AA
Orduda görevli Üsteğmen Faik Dargam es-Samirai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri birliklerin, kentin batı yakasındaki Eski Kent'te yer alan "Faruk es-Sani" Mahallesi'nde kontrolü sağladığını ifade etti.
Samirai, terörle mücadele güçlerinin de Eski Kent'teki Şearin Çarşısı ile Nebi Cercis ve Abdu Hub bölgelerini örgüt militanlarından kurtardığını söyledi.
- Çatışmalarda 7 asker öldü, 23 militan öldürüldü
Bu arada İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçlerinde görevli subay Talal el-Cuburi de DEAŞ'in Eski Kent'te son kalesini savunmaya çalıştığını kaydetti.
Çatışmaların Musul'u ikiye ayıran Dicle Nehri kıyısındaki bölgelerde sürdüğünü aktaran Cuburi, bugün çıkan çatışmalarda 7 askerin öldüğü, 23 örgüt militanının da ölü ele geçirildiği bilgisini verdi.
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 19 Şubat'ta Musul kent merkezinin batı yakasına askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.
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