Musul'da şiddetli çatışma! 7 asker öldü, 23 terörist öldürüldü

Orduda görevli Üsteğmen Faik Dargam es-Samirai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri birliklerin, kentin batı yakasındaki Eski Kent'te yer alan "Faruk es-Sani" Mahallesi'nde kontrolü sağladığını ifade etti.

Samirai, terörle mücadele güçlerinin de Eski Kent'teki Şearin Çarşısı ile Nebi Cercis ve Abdu Hub bölgelerini örgüt militanlarından kurtardığını söyledi.

- Çatışmalarda 7 asker öldü, 23 militan öldürüldü

Bu arada İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçlerinde görevli subay Talal el-Cuburi de DEAŞ'in Eski Kent'te son kalesini savunmaya çalıştığını kaydetti.

Çatışmaların Musul'u ikiye ayıran Dicle Nehri kıyısındaki bölgelerde sürdüğünü aktaran Cuburi, bugün çıkan çatışmalarda 7 askerin öldüğü, 23 örgüt militanının da ölü ele geçirildiği bilgisini verdi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 19 Şubat'ta Musul kent merkezinin batı yakasına askeri operasyonun başladığını duyurmuştu.