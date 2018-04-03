Musul'daki çatışmalar ardında yaklaşık 5 bin engelli bıraktı

Irak Misyonu tarafından yayımlanan raporda, ülkenin ulusal sağlık verilerine göre, Musul'da yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 bin 800 sivilin uzuvlarını kaybederek engelli kaldığı belirtildi.

Raporda, engelli kalan vatandaşların daha iyi ve kaliteli yaşaması için bir an önce tıbbi yardımların yapılması gerektiği vurgulandı.

Hükümetin Musul'daki çatışma kurbanlarına sunduğu "protez, fizik tedavi ve rehabilitasyon" gibi hizmetlerin kısıtlı olduğuna dikkat çekilen raporda, yalnızca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye ketinde aktif bir fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezinin olduğu kaydedildi.

İtalya'nın desteğiyle Musul'un güneydoğusunda yer alan Hamdaniye ilçesinde de savaş kurbanlarına hizmet etmesi amacıyla bir rehabilitasyon merkezinin açılması kararı alındığı aktarıldı.

Raporda, Dünya Sağlık Örgütü Irak Sorumlusu Altaf Musani'nin de şu ifadeleri yer aldı:

"Musul'daki çatışmalardan etkilenen on binlerce sivilin özel rehabilitasyona ihtiyacı var. Bu merkezin kurulmasıyla uzuvlarını kaybeden sivillere travma ve rehabilitasyon hizmetleri verilebilecek."

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Irak'ın 2'nci kenti Musul'u ele geçirmişti. Irak ordusu ise yaklaşık 9 ay süren bir operasyon sonucu 11 Temmuz 2017'de kenti geri alabilmişti.