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Musul'un batısında 250 bin kişi evini terketmek zorunda kalabilir

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Musul'un batısında başlatılacak operasyonlar kapsamında '250 bin kişinin' yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalabileceği belirtildi.

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Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Musul'un batısında başlatılacak muhtemel askeri harekata ilişkin konuştu.
 
"Ülke genelinde, DEAŞ'a karşı yürütülen askeri operasyonlar sebebiyle 1 milyon 600 bin kişi yerinden oldu" diyen Iraklı Bakan Caf, Musul'u kurtarma operasyonu kapsamında kentin doğusunun ele geçirildiğini hatırlatarak, "Musul'un doğusunda yaklaşık 150 bin kişi yerinden edilmişti. DEAŞ kontrolünde bulunan ve yakında harekat başlatılması beklenen kentin batısında ise 200 ila 250 bin kişi yerlerinden olacak." dedi.
 
Kentin batısına yönelik operasyonun başlama tarihine ilişkin bilgi vermeyen Caf, muhtemel harekat sebebiyle yaşadıkları yerleri tek etmek zorunda kalacak sivillerin de doğu kesimindeki çadır kamplara yerleştirileceğini belirtti.
 
Musul'un doğusundaki çadır kampları, söz konusu sebeple boşaltmak istediklerini dile getiren Caf, günlük ortalama 3 bin kişinin evine geri dönmesi yönünde plan yaptıklarını ifade etti.

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