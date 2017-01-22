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Musul'un kuzeyinde yer alan El-Melayin mahallesi DEAŞ'tan geri alındı

Irak güvenlik güçlerinin, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında kentin kuzeyinde yer alan El-Melayin mahallesinde denetimi sağladığı bildirildi.

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Ninova Operasyon Komutanlığına bağlı tuğgeneral Necm el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu birliklerine bağlı 16'ıncı taburun, kentin kuzeyindeki Melayin mahallesini DEAŞ'tan kurtardığını belirterek, "Kentin kuzey kesiminde hedeflenen bölgeler arasında sadece Er-Reşidiyye kaldı. Reşidiyye bölgesinde de denetimi sağladığımızda kuzeydeki hedeflerimizi tamamlayacağız." dedi.

Cuburi, kalan son bölgenin de ele geçirilmesiyle Musul'un doğu bölgesinin ardından kentin kuzeyinde de tam denetim sağlanacağını sözlerine ekledi.

Irak Terörle Mücadele Gücü, birkaç gün önce yaptığı açıklamada yaklaşık 3 aydır devam eden operasyonlar kapsamında Musul'un doğusunun (Dicle Nehri'nin doğusu) tamamının terör örgütü DEAŞ'tan geri alındığını kaydetmişti.

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