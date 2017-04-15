Müteahhit Donald Başkan Trump
Oval Ofis’teki ilk günlerinde vaatleri nedeniyle aykırı biri olması beklenen ABD Başkanı, icraatlarıyla verdiği sözlerden dönmeye başladı. Kremlin’le ilişkilerini geren Başkan, eleştirdiği Pekin ve NATO ile ise kısa sürede anlaşmaya vardı.
- ŞERİF EGEMEN AHMET
Beyaz Saray’da göreve başladığı günden bu yana Kremlin’le yakın ilişkisi olduğu suçlamalarına maruz kalan, seçimi Rus hackerlarla kazandığı iddialarıyla meşruiyeti sorgulanan, sokak gösterileriyle başlayan muhalefet tepkisi Senato’ya sıçrayan, kabinesine seçtiği isimler için mecliste yeterli onayı alamayan ABD Başkanı Donald Trump şimdi de vaatlerinden taviz vermekle eleştiriliyor. Çin ile ilişkilerden NATO’ya dair eleştirilerine kadar pek çok konuda verdiği sözlerden dönen ABD Başkanı’nın yaşadığı değişimin kabine içerisindeki bir kavgadan kaynaklandığı öne sürülüyor.
ÇİN: MANİPÜLASYONDAN ÇİKOLATALI PASTAYA
Oval Ofis’teki ilk günlerinde dolar kurunu yükseltmekle suçladığı Çin’i hedef alan ABD Başkanı Trump geçen Çarşamba günü Wall Street Journal’a verdiği mülakatta Pekin’i ‘kur manipülatörü’ olarak nitelemeyi bıraktığını açıkladı. Seçim sırasında Çin›in ABD ekonomisine ‘taciz ettiğini’ söyleyecek kadar ileri giden Trump’ın bu hamlesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı önceki gün Pekin yönetimi üzerindeki gözetimini yumuşattığını duyurdu. Trump kısa süre önce de ABD’yi ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dünyanın en güzel çikolatalı pastasını yerken Suriye müdahalesini konuştuklarını bildirmişti.
RUSYA: MOSKOVA İLE ARADAKİ GÜVEN AZALDI
Seçimleri Rus hackerların manipülasyonu sayesinde kazandığı iddialarına maruz kalan ABD Başkanı, Suriye rejimine yönelik düzenlediği füze saldırısının ardından Moskova ile ilişkilerini oldukça gergin bir noktaya taşıdı. Esad’a desteğinden geri adım atmayan Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta Mir24 televizyonuna verdiği röportajda “Trump döneminde ABD ile aramızdaki güven azaldı” dedi. Trump’ın rejimi ilk kez hedef aldığını vurgulayan Putin, ilişkilerin Soğuk Savaş’ın sonundan itibaren en kötü düzeyde olduğunu belirtti. Göreve başladığında Trump’ı Kremlin’e yakın olmakla eleştiren ABD basınında Moskova-Washington hattındaki gerginlik, ‘Putin, Obama’yı özleyecek’ yorumlarına neden oldu.
SURİYE: HEM DEAŞ HEM ESAD GİDECEK
İç savaşın altı senedir devam ettiği Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ı yenmeyi öncelikli hedef olarak belirlediğini açıklayan ve ‘teröristlere bomba yağdıracağını’ öne süren ABD Başkanı, Esad’ın İdlib’teki kimyasal saldırısının ardından ilk defa rejimi vurdu. Esad ile ilgili olarak, “Benim için birçok çizgiyi geçti” diyen Trump, rejimin daha fazla Suriye’de iktidar sahibi olmayacağını ifade ederek stratejisinin ‘hem DEAŞ’ı hem de rejimi devirmek’ olarak değiştirdi. ABD Başkanı’nın Esad’a yoğunlaşması kırmızı çizgisini kimyasal saldırı olarak belirlemesine rağmen herhangi bir adım atmayan Obama’dan farklılaşma çabası olarak nitelendirildi.
Damat fitnesiyle Cumhuriyetçi çizgiye
Başkan Trump ile konuşmasını New York Post gazetesindeki köşesine taşıyan Michael Goodwin, başstratejisti Steve Bannon’ın arkasindaki desteğin azaldığını iddia etti. The Hill sitesi de, kısa süre önce Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki koltuğunu Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’a kaptıran Bannon’ın güç kavgasında yenildiğini yazdı.
BANNON DIŞLANDI
Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimlerinden John McCain ile Lindsay Graham’ın önerdiği Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert McMaster’ın Başkan üzerindeki etkisini gösterdiğini belirten ABD basını, Trump’ın klasik cumhuriyetçi çizgiye kaydığını ileri sürdü. Damat Kushner’ın McMaster ile hareket ederek Bannon’ı zayıflattığı iddia ediliyor.
NATO: PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR
Başkan seçilmesinin ardından verdiği ilk dış basın mülakatında NATO’yu ‘modası geçmiş’ bir kurum olmakla eleştiren Trump, bu konuda da yakın zamanda çark etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray’da hafta içi bir araya gelen ABD Başkanı, görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında “NATO’nun köhne olduğunu söylemiştim. Artık köhne değil” ifadelerini kullandı. Trump’ın ani değişikliğini yorumlayan Washington Post gazetesi, üye ülkeleri kuruma borcunu ödememekle itham eden Trump’ın ‘istediği tahsilâtı yaptığı’ yorumunda bulundu.
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