Müteahhit Donald Başkan Trump

Beyaz Saray’da göreve başladığı günden bu yana Kremlin’le yakın ilişkisi olduğu suçlamalarına maruz kalan, seçimi Rus hackerlarla kazandığı iddialarıyla meşruiyeti sorgulanan, sokak gösterileriyle başlayan muhalefet tepkisi Senato’ya sıçrayan, kabinesine seçtiği isimler için mecliste yeterli onayı alamayan ABD Başkanı Donald Trump şimdi de vaatlerinden taviz vermekle eleştiriliyor. Çin ile ilişkilerden NATO’ya dair eleştirilerine kadar pek çok konuda verdiği sözlerden dönen ABD Başkanı’nın yaşadığı değişimin kabine içerisindeki bir kavgadan kaynaklandığı öne sürülüyor.

ÇİN: MANİPÜLASYONDAN ÇİKOLATALI PASTAYA

Oval Ofis’teki ilk günlerinde dolar kurunu yükseltmekle suçladığı Çin’i hedef alan ABD Başkanı Trump geçen Çarşamba günü Wall Street Journal’a verdiği mülakatta Pekin’i ‘kur manipülatörü’ olarak nitelemeyi bıraktığını açıkladı. Seçim sırasında Çin›in ABD ekonomisine ‘taciz ettiğini’ söyleyecek kadar ileri giden Trump’ın bu hamlesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı önceki gün Pekin yönetimi üzerindeki gözetimini yumuşattığını duyurdu. Trump kısa süre önce de ABD’yi ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dünyanın en güzel çikolatalı pastasını yerken Suriye müdahalesini konuştuklarını bildirmişti.

RUSYA: MOSKOVA İLE ARADAKİ GÜVEN AZALDI

Seçimleri Rus hackerların manipülasyonu sayesinde kazandığı iddialarına maruz kalan ABD Başkanı, Suriye rejimine yönelik düzenlediği füze saldırısının ardından Moskova ile ilişkilerini oldukça gergin bir noktaya taşıdı. Esad’a desteğinden geri adım atmayan Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta Mir24 televizyonuna verdiği röportajda “Trump döneminde ABD ile aramızdaki güven azaldı” dedi. Trump’ın rejimi ilk kez hedef aldığını vurgulayan Putin, ilişkilerin Soğuk Savaş’ın sonundan itibaren en kötü düzeyde olduğunu belirtti. Göreve başladığında Trump’ı Kremlin’e yakın olmakla eleştiren ABD basınında Moskova-Washington hattındaki gerginlik, ‘Putin, Obama’yı özleyecek’ yorumlarına neden oldu.

SURİYE: HEM DEAŞ HEM ESAD GİDECEK

İç savaşın altı senedir devam ettiği Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ı yenmeyi öncelikli hedef olarak belirlediğini açıklayan ve ‘teröristlere bomba yağdıracağını’ öne süren ABD Başkanı, Esad’ın İdlib’teki kimyasal saldırısının ardından ilk defa rejimi vurdu. Esad ile ilgili olarak, “Benim için birçok çizgiyi geçti” diyen Trump, rejimin daha fazla Suriye’de iktidar sahibi olmayacağını ifade ederek stratejisinin ‘hem DEAŞ’ı hem de rejimi devirmek’ olarak değiştirdi. ABD Başkanı’nın Esad’a yoğunlaşması kırmızı çizgisini kimyasal saldırı olarak belirlemesine rağmen herhangi bir adım atmayan Obama’dan farklılaşma çabası olarak nitelendirildi.