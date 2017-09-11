Myanmar hükümeti, BM tetkikçilerine Arakan'da erişim izni vermedi
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Myanmar hükümetinin, BM İnsan Hakları Konseyi tetkikçilerine Arakan'da erişim izni vermediğini belirterek, '(Arakan'da) durum etnik temizliğe ilişkin bir ders kitabı örneği gibi görünüyor.' dedi.
- AA
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