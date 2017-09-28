Myanmar hükümetinin Rohingyalı Müslümanlara yönelik vahşeti böyle görüntülendi
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanlara yönelik sistemik katliam ve vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
- star.com.t/ Yaser Emre
Geçtiğimiz ay içerisinde Rohingyalı Müslümanlara yönelik sistematik vahşet ve katliam uygulanmaya başlamıştı.
Ortaya çıkan yeni görüntülerde çok sayıda ev ve köyün yakılarak yerle bir edildiği görüldü.
Sistematik vahşet ve katliamın sürdüğü Myanmar'da yüz binlerce Rohingyalı göç etmek zorunda kalmıştı.
*
*
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.