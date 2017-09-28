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Myanmar hükümetinin Rohingyalı Müslümanlara yönelik vahşeti böyle görüntülendi

Myanmar'da Rohingyalı Müslümanlara yönelik sistemik katliam ve vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

  • star.com.t/ Yaser Emre
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Geçtiğimiz ay içerisinde Rohingyalı Müslümanlara yönelik sistematik vahşet ve katliam uygulanmaya başlamıştı.
 
Ortaya çıkan yeni görüntülerde çok sayıda ev ve köyün yakılarak yerle bir edildiği görüldü.
 
Sistematik vahşet ve katliamın sürdüğü Myanmar'da yüz binlerce Rohingyalı göç etmek zorunda kalmıştı.

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