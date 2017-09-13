Myanmar lideri BM ziyaretini iptal etti

Myanmar lideri sözcüsü Zaw Hatay yaptığı açıklamada, Myanmar lideri San Suu Kyi'nin New York'taki BM toplantısına katılmayacağı belirtildi.

25 Ağustos'tan bu yana gerçekleşen vahşet ve soykırım uygulamalarında binlerce Rohingyalı öldürülürken, 370 binden fazla Müslüman Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı.

Myanmar hükümetin zalim tavrı başta Türkiye Cumhurbaşkaını Erdoğan olmak üzere tüm dünya liderlerinden tepki görmüştü.