Myanmar lideri BM ziyaretini iptal etti
Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'nin BM toplantısına katılmayacağı açıklandı.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Myanmar lideri sözcüsü Zaw Hatay yaptığı açıklamada, Myanmar lideri San Suu Kyi'nin New York'taki BM toplantısına katılmayacağı belirtildi.
25 Ağustos'tan bu yana gerçekleşen vahşet ve soykırım uygulamalarında binlerce Rohingyalı öldürülürken, 370 binden fazla Müslüman Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı.
Myanmar hükümetin zalim tavrı başta Türkiye Cumhurbaşkaını Erdoğan olmak üzere tüm dünya liderlerinden tepki görmüştü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.