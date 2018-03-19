Myanmar lideri, Sydney'deki konuşmasını iptal etti

Düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Myanmar lideri Suu Çii, "kendisini iyi hissetmediği’’ gerekçesi ile yarın gerçekleşmesi planlanan konuşmasını iptal etti.

Arakanlı Müslümanlara yönelik zulme sessiz kalması yüzünden eleştirilen Nobel Barış Ödüllü Suu Çii'nin, konuşmanın yapılacağı yerdeki gösterilerden ve kendisine Arakan hakkında yöneltilecek sorulardan çekindiği için konuşmasını iptal ettiği öne sürüldü.

Suu Çii'nin, "ASEAN-Avustralya Özel Zirvesi" kapsamında Canberra'da katıldığı toplantı ve özel görüşmelerde, Arakan konusunda eleştirilere maruz kaldığı belirtildi.

Bugün başkent Canberra’da bir araya gelen Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile Suu Çii'nin, Arakan krizini ele aldıkları kaydedildi.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberinde, Başbakan Turnbull’un, Arakanlı mültecilerin evlerine dönebilmesi için Myanmar liderini bir karar almaya teşvik ettiği ileri sürüldü.

Turnbull’un, ayrıca krizin sona ermesine yardımcı olmak amacıyla hem Myanmar’a hem de Bangladeş'e maddi yardımda bulunmaya istekli olduğunu söylediği aktarıldı.