Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Arakan'da toplu mezar bulundu

Myanmar ordusu, güvenlik güçlerinin Arakan'da bir toplu mezar keşfettiğini ve inceleme çalışmalarını başlattığını söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, resmi Facebook sayfasından yayınladığı bildiride başkent Sittwe'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Inn Din köyünde 10 cesedin yer aldığı toplu mezar bulduklarını açıkladı. Ordu tarafından, "İncelemeler sonucunda Inn Din köyünde henüz kimliklerini belirlemediğimiz toplu mezar tespit edildi. Gerçeğe ulaşmak için detaylı araştırmalar devam ediyor" denildi.

Birleşmiş Milletler, Inn Din köyünde Myanmar ordusunun Rohingya'ya karşı soykırım yaptığını ve şiddetten en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu açıklamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 19.12.2017

Derin Analiz - 19.12.2017

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

Köpek mi ayı mı?

Köpek mi ayı mı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA