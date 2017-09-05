Myanmar Ordusu, bir askeri eğitim uçağıyla irtibatın kesildiğini açıkladı
Arakanlı Müslümanların katledildiği Myanmar'da ordu bir eğitim uçağıyla iletişimi kaybettiklerini açıkladı. Uçağın yerel saatle sabah 9.18'de Pathein kasabasında havada kaybolduğu bildirildi. Uçakta kaç kişinin olduğu açıklanmazken, içinde hem sivil hem de askerlerin olduğu belirtildi. (haber7)
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