Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Myanmar: Yeni devlet başkanı Parlamento'da yemin etti

Myanmar'ın yeni devlet başkanı Win Myint Parlamento'da yemin ederek görevine resmen başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir hafta önce Parlamento'da yapılan seçimde göreve getirilen Myint, Myanmar'ın bağımsızlığını kazandığı 1948'den sonra seçilen 10'uncu devlet başkanı.
 
Eski Devlet Başkanı Htin Kyaw, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılmış, 66 yaşındaki Win Myint, Htin Kyaw'un görevden ayrılmasının hemen ardından parlamento başkanlığından istifa etmişti.
 
Myanmar kamuoyunda Myint'in müslümanlara yapılan katliamla dünya gündemine gelen Roghinya krizi ve ülkenin belirgin ekonomik sorunlarıyla ilgili hangi adımları atacağı konusunda belirsizlik hakim.
 
(Euronews)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz teröristlere isim koymakla değil ortadan kaldırmakla meşgulüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz teröristlere isim koymakla değil ortadan kaldırmakla meşgulüz

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

Bunlar ancak Avustralya'da olur

Bunlar ancak Avustralya'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA