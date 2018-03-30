Myanmar: Yeni devlet başkanı Parlamento'da yemin etti

Bir hafta önce Parlamento'da yapılan seçimde göreve getirilen Myint, Myanmar'ın bağımsızlığını kazandığı 1948'den sonra seçilen 10'uncu devlet başkanı.

Eski Devlet Başkanı Htin Kyaw, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılmış, 66 yaşındaki Win Myint, Htin Kyaw'un görevden ayrılmasının hemen ardından parlamento başkanlığından istifa etmişti.

Myanmar kamuoyunda Myint'in müslümanlara yapılan katliamla dünya gündemine gelen Roghinya krizi ve ülkenin belirgin ekonomik sorunlarıyla ilgili hangi adımları atacağı konusunda belirsizlik hakim.

(Euronews)