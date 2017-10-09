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Myanmar'dan kaçan Rohingyalı Müslümanları taşıyan tekne devrildi: 5'i çocuk 12 kişi öldü

Rohingyalı Müslümanlara yönelik devam eden şiddet olaylarında göç eden sayısı bir milyona ulaşırken, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor

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Myanmar'dan kaçan Rohingyalı Müslümanları taşıyan tekne, Bengal Körfezi'nde devrildi. İlk belirlemelere göre 5'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.
 
Yerel polis memuru Mainuddin Khan şuana kadar 12 kişinin cesedine ulaşabildiklerini kaç kişinin kayıp olduğunu bilmediklerini belirtti.
 
Myanmar hükümeti ve aşırıcı Budist çetelerin Rohingyalı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinde 200'e yakın insan boğularak can verdi.
 

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