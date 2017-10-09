Myanmar'dan kaçan Rohingyalı Müslümanları taşıyan tekne devrildi: 5'i çocuk 12 kişi öldü Rohingyalı Müslümanlara yönelik devam eden şiddet olaylarında göç eden sayısı bir milyona ulaşırken, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor