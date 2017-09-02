Myanmar'ın Gorakhali köyünde yüzlerce ev ateşe verildi
Myanmar'ın Maungdaw şehrine bağlı Gorakhali köyünde 100'den fazla evin ateşe verildiği açıklandı.
- İHA
Myanmar'ın Maungdaw şehrine bağlı Gorakhali köyünde yaşanan olaylarda birçok insanın yandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.
Öte yandan Myanmar’dan kaçıp Bangladeş'e göç etmek amacıyla botlara binen Rohingya Müslümanlarının bulunduğu 2 bot Naf Nehri'nde battı. Botta bulunan kişilerden bazılarının cesetleri sabah kıyıya vurdu. Botlarda kaç kişinin bulunduğu ve kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz açıklanmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.