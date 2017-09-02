Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Myanmar'ın Gorakhali köyünde yüzlerce ev ateşe verildi

Myanmar'ın Maungdaw şehrine bağlı Gorakhali köyünde 100'den fazla evin ateşe verildiği açıklandı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Myanmar'ın Maungdaw şehrine bağlı Gorakhali köyünde yaşanan olaylarda birçok insanın yandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.
 
Öte yandan Myanmar’dan kaçıp Bangladeş'e göç etmek amacıyla botlara binen Rohingya Müslümanlarının bulunduğu 2 bot Naf Nehri'nde battı. Botta bulunan kişilerden bazılarının cesetleri sabah kıyıya vurdu. Botlarda kaç kişinin bulunduğu ve kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz açıklanmadı.  
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

Kurbanlık boğadan hastanelik eden çifte

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA