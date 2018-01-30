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NAFTA müzakerelerinin 6. turu tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle geçen yıl başlayan NAFTA müzakerelerinin Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen altıncı turu tamamlandı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle geçen yıl başlayan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakerelerinin Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen altıncı turu tamamlandı. 

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo Villarreal'in bir araya geldiği müzakerelerin ardından resmi bir açıklama yapılmadı.

Buna karşın, Lighthizer, görüşmeler sona erdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Sonunda temel meseleleri görüşmeye başladık. Bu nedenle bu turda ileriye dönük bir adım attık ancak müzakereler çok yavaş ilerliyor." değerlendirmesini yapan Lighthizer, müzakerelerde gelecek ay sonunda Meksika'da yapılacak yedinci turdan önce yol alınması gerektiğini kaydetti.

Lighthizer, geçen kasım ayında Meksika'da yapılan son görüşmelerin ardından Kanadalı ve Meksikalı muhataplarını "dengeli bir anlaşma için ciddi tavrı takınmamakla" itham etmişti.

Trump'ın "dünya tarihinin en kötü anlaşması" olarak nitelendirdiği NAFTA'nın yeniden düzenlenmesine yönelik görüşmeler, gerekli prosedürlerin izlenmesini takiben Ağustos 2017'de başlamıştı.

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