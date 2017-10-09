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Nasrallah: ABD Suriye'de DEAŞ'ı koruyor

İran destekli Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD Hava Kuvvetleri'nin DEAŞ militanlarını Suriye ordusu ve müttefiklerinden koruduğunu söyledi.

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Nasrallah, ABD'nin Suriye ordusu ve müttefiklerinin ilerleyişini engelleyerek DEAŞ'ın çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, "ABD, Suriye'nin farklı bölgelerinde DEAŞ'i koruyor ve savaş uçaklarını kullanarak Suriye ordusunun teröristlerin sonunu getirmesini engelliyor" dedi.
 
Al Manar televizyon kanalına konuşan Nasrallah, Suriye ordusu ve müttefiklerinin ülkeyi teröristlerden temizlemesi gerektiğini aksi takdirde militanların saldırılarına devam edeceğini belirtti.
 
Nasrallah, "Amerikalılar, DEAŞ'e karşı mücadeleye engel oluyor" diye konuştu.
 
Nasrallah'ın bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hizbullah'ı desteklediği için İran'a yeni yaptırımlar uygulamayı planladığını söylemesinden sonra geldi.
 
Öte yandan ABD Kongresi'nin de Hizbullah'a karşı daha sıkı yaptırımlar uygulamaya hazırlandığı aktarıldı.

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