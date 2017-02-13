Nasrallah: Beraz Saray'da bir aptalın olması mazlumların yararına

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah bir anma töreninde yaptığı açıklamada Hizbullah'ın Suriye'de barıştan yana olduğunu iddia etti.

ABD ve Trump’ın seçilmesi hakkında konuşan Nasrallah, "Trump'ın seçilmesi bizim için yeni gelişme teşkil etmez. Trump, ABD’nin gerçeği olan ırkçılık, komploculuk ve caniliği bariz bir şekilde gösterdi. Onun seçilmesinden herhangi bir endişemiz yoktur. Tersine olumlu bakıyoruz, zira bir aptalın Beyaz Saray’da olması dünya mazlumları için iyi olabilir" dedi.

Trump’tan önce de bazıları maske takıp güzelce konuşup yaptırımlar uyguladı ve Yemen gibi ülkede savaş çıkardı. Hatta onlar terör örgütü IŞİD'i bile oluşturdular. Ancak ABD’nin yeni başkanı ikiyüzlülüğü bir kenara bırakıp Amerika yönetiminin zalim, ırkçı ve vahşi yüzünü ortaya koydu.