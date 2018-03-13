Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

National Geographic dergisinden 'ırkçılık' itirafı geldi

National Geographic dergisi, geçmiş yayınlarının ırkçı olduğunu itiraf ederek Nisan 2018 sayısını ırkçılık konusuna ayırdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

National Geographic Genel Yayın Yönetmeni Susan Goldberg, yaptığı açıklamada, derginin uzun yıllar boyunca ırkçı yayınlar yaptığını söyledi.
 
Derginin nisan sayısında, Goldberg'ün "Uzun yıllar ırkçı yayınlar yaptık. Bunu kabul etmemiz gerekiyor." başlıklı bir mektubu yayımlandı.
 
Geçmişe bakıldığında derginin bugün asla yapmayacağı bir hikaye anlatma şekline sahip olduğunun görüleceğini söyleyen Goldberg, Virginia Üniversitesinden fotoğrafçılık tarihi araştırmacısı John Edwin Mason'ın 1888'de kurulan derginin 1970'lere kadar olan yayınlarını incelediğini kaydetti.
 
Dergide 1970'lere kadar ABD'de yaşayan renkli tenli insanların göz ardı edildiğini belirten Goldberg, fotoğraflarda bu renkli tenli insanların egzotik, sıklıkla elbisesiz, mutlu avcılar ve kutsal vahşiler gibi gösterildiğini ifade etti.
 
Derginin İnovasyon Merkezine başkanlık eden Prof. Sami Hüsni, dünyada 30 milyon kişiye ulaşan derginin artık böyle yayınlar yapmamasının önemli olduğunu vurgulayarak dergide azınlık kesimden yazarlara ve fotoğrafçılara daha fazla yer verilerek geçmiş için özür dilenebileceğini söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA