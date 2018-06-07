NATO: ABD ile Türkiye’nin Münbiç konusundaki yol haritasını memnuniyetle karşılıyoruz

NATO Genel Sekreteri General Jens Stoltenberg, NATO savunma bakanları toplantısından önce basına açıklamada bulundu. NATO’nun DEAŞ’ı yenmek için oluşturulan küresel koalisyonun bir parçası olduğunu belirten Stoltenberg, NATO’nın Kuzey Suriye’de sahada olmadığını ancak, ABD ve Türkiye gibi NATO’nun müttefiklerinin burada olduğunu söyledi. Genel Sekreter Stoltenberg, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD’nin karşılaştıkları zorlukları görüşerek baş edebileceklerine vurgu yaparak, “ABD ile Türkiye'nin Menbiç ilgili olarak bir yol haritası konusunda, anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Menbiç’teki durumu geçenlerde Ankara’da buluştuğum zaman Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Bu konuyu aynı zamanda Başkan Trump ile birkaç hafta önce Beyaz Saray’da görüştüm. Yani NATO bu konuya doğrudan müdahil değil ancak NATO’nun müttefikleri müdahildir. Bu yüzden NATO’nun iki müttefikinin Kuzey Suriye’de karşılaştıkları zorlukları birlikte çözmeye çalışmalarını iyi karşılıyor” dedi.