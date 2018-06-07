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"Katar NATO'ya üye olamaz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak'taki eğitim misyonunun ülkeden gelen talep üzerine başlatılacağını belirterek, 'NATO, Irak hükümeti istediği müddetçe ülkede kalmaya devam edecektir.' dedi.

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Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, toplantının ana gündem maddelerini anlattı.

Toplantının gelecek ay düzenlenecek NATO Brüksel Zirvesi'ne hazırlık amacı taşıdığını aktaran Stoltenberg, savunma bakanlarının caydırıcılık, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, askeri hareketlilik, siber savunma, terörle mücadele ve Avrupa Birliği (AB)-NATO iş birliği gibi farklı konuları ele alacağını kaydetti.

Irak eğitim misyonu

Brüksel Zirvesi'nin ardından Irak'taki eğitim misyonunun resmi olarak başlatılacağını ifade eden Stoltenberg, temel amacın ülkede istikrarın sağlanması ve terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen kazanımların devam ettirilmesi olduğunu söyledi.

Irak hükümetinin çağrısı üzerine NATO'nun eğitim misyonunu üstlendiğini ifade eden Stoltenberg, "NATO, Irak hükümeti istediği müddetçe ülkede kalmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

"Katar üye olamaz"

Katar'ın NATO'ya tam üye olma konusunda istekli olduğunun hatırlatılması üzerine Stoltenberg, Katar'ın NATO için önemli bir müttefik olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "NATO'nun kurucu antlaşması olan Washington Antlaşması'nın 10'uncu maddesine göre sadece Avrupa ve Kuzey Amerika'da bulunan ülkeler ittifaka üye olabililir." dedi.

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