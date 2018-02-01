NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "İşgüzar" dediği Rusya’yı başlıca küresel tehditler arasında gösterdi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'işgüzar' olarak nitelendirdiği Rusya’yı başlıca küresel tehditler arasında gösterdi
Sırp Politika dergisine konuşan Stoltenberg, “Güvenlik alanında son 25 yılın en karmaşık ve öngörülemez durumla karşı karşıyayız” dedi.
Rusya için “her şeye burnunu sokan, işgüzar” diyen Stoltenberg, Moskova’nın “uluslararası sınırları ihlal ettiğini” söyledi.
NATO Genel Sekreteri, Rusya dışında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki istikrarsızlık, Kuzey Kore’nin nükleer programı, terör ve siber korsanlığı da temel küresel tehditler arasında gösterdi.
Daha önce Stoltenberg, yeni soğuk savaş istemediklerini ve Rusya’nın “kendine güveni fazla” olmasına rağmen siyasi diyalogdan yana olduklarını söylemişti.
Kaynak: sputnik
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