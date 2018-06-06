NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Münbiç'te yol haritasında anlaşılmasından memnunum

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen basın toplantısında Genel Sekreter Jens Stoltenberg, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki zor duruma çözüm bulma çabalarının NATO için de önemli olduğunu söyledi.

Stoltenberg, yol haritasının detayları hakkında görüş bildirmesinin mümkün olmadığını ve bunun iki NATO müttefiki tarafından belirleneceğini kaydetti.

Washington ve Ankara ziyaretlerinde muhataplarıyla Münbiç konusunu görüştüğünü kaydeden Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Münbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, terörle mücadeleyi sürdürürken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Savunma bakanları 7 Haziran'da toplanacak

NATO savunma bakanları, 7-8 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin temsil edeceği toplantıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bakanların Brüksel Zirvesi'ne hazırlık çalışmaları yapacağını söyledi.

Stoltenberg, bakanların NATO'nun Komuta Yapısı'ndaki personel sayısına bin 200 kişi daha ekleme hususunda karar almalarını beklediğini duyurdu.

Stoltenberg, "Atlantik odaklı Müşterek Kuvvet Komutanlığının merkezinin ABD'de Norfolk'ta olması ve Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığının da Almanya'nın Ulm kentinde konuşlandırılmasına yönelik karar alınmasını bekliyoruz." dedi.

Belirsiz güvenlik ortamında göreve hazırlık süresinin önemine işaret eden Stoltenberg, "30 mekanize taburu, 30 hava muharip filo ve 30 muharip gemisini 30 gün veya daha az sürede göreve hazır olabilecek kapasitede tutabilecek NATO Hazırlık Girişimi konusunda da anlaşma sağlanmasını bekliyoruz." bilgisini verdi.

Yük paylaşımı gündemde

Stoltenberg, savunma bakanlarının yük paylaşımı ve savunma harcamalarını da görüşeceklerini belirterek, “Tüm müttefikler savunma harcamalarında kesintiye gitmeyi durdurdu ve bütçeyi artırmaya başladı. Zirvede ülke harcamalarına dair 2018’in ilk verilerini açıklayacağım.” diye konuştu.

Zirvede, İttifak’ın Irak’taki askeri eğitim misyonunu genişletmesinin gündemde olacağını kaydeden Stoltenberg, bunun yanı sıra, Avrupa Birliği (AB) ile NATO arasındaki iş birliğinin değerlendirileceğini söyledi.

Stoltenberg, toplantıda Afgan güçlerinin 2020 sonrasında finansal olarak desteklenmesinin de ele alınacağını ifade etti.