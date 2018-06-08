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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO-AB işbirliği güçlendirilecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Temmuzda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş birliğini daha ileriye götürecek bir ortak bildiriye imza atacağız.' dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) ve NATO arasında iş birliğini güçlendirmek için ortak bildiri imzalanacağını açıkladı.
 
Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı sürerken basına açıklama yapan Stoltenberg, AB ve NATO arasındaki iş birliğinin ele alındığı oturuma AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katıldığını belirtti.
 
Son iki yıldır AB ve NATO arasındaki iş birliğinin "daha önce hiç görülmeyen düzeye" ulaştığına dikkati çeken Stoltenberg, "Temmuzda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş birliğini daha ileriye götürecek bir ortak bildiriye imza atacağız." açıklamasında bulundu.
 
Stoltenberg, AB ve NATO'nun hibrit ve siber operasyonlar, terörle mücadele, tatbikatlar ve askeri hareketlilik gibi 74 alanda iş birliği yaptığını, AB vatandaşlarının yüzde 90'ından fazlasının bir NATO ülkesinde yaşadığını, bu nedenle ortak çıkar ve sınamaların olduğunu kaydetti. 

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