NATO hibrit tehditle mücadele merkezi kuruyor

Bir grup Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi, hibrit tehditler ile nasıl başa çıkılacağı konusunda araştırma yapmak üzere bir merkezin kurulması için ilk adımı attı. Merkeze ev sahipliği yapacak olan Helsinki'de ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Polonya, Letonya ve Litvanya, üyelik için bir niyet mektubuna imzalarını koydular. Bu oluşuma temmuz ayında yeni ülkelerin katılması bekleniyor.

Merkezin odaklanacağı hibrit tehditler olarak siber saldırı, propaganda ve dezenformasyon gibi, geleneksel savaştan daha az yıkıcı olduğu düşünülen ve bir ülkenin zayıf yönlerini hedefleyerek güvensizlik ortamını tetikleyen müdahaleler tanımlanıyor.

Merkezin kurulacağı Finlandiya’nın, Ukrayna krizinde "hibrit kampanyalar" yürütmek ve 2016 ABD başkanlık seçimlerine karışmak ile suçlanan Rusya ile bin 300 kilometrelik bir sınırı bulunuyor. Rusya ABD'deki seçimlere karıştığı yönündeki iddiaları yalanlıyor.

AB İLE NATO ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNDE YENİ PROJE

Helsinki'deki merkezin, üye ülkeler için uzmanların bir araya geleceği bir ağ teşkil etmesi öngörülüyor. Yönetimde rol oynayacak ilk grubun çarşamba günü ilk toplantısını yapması öngörülüyor. Sene sonunda ise merkezde çalışan uzman sayısının 10’a çıkmış olması hedefleniyor. Merkezin AB ile NATO arasındaki işbirliğinin gerçek anlamda artırılması anlamına geldiğini kaydeden Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, "Hibrit faaliyetlerin Avrupa'nın güvenlik çabalarında sürekli rol oynayan bir etken haline geldiğini belirtti.

Finlandiya geçen yıl Kremlin kaynaklı propagandanın arttığı yönündeki endişelerini dile getirirken, bu yıl Federal Meclis seçimlerine hazırlanan Almanya da Rusya'nın dezenformasyon kampanyaları ve hedefli siber saldırılarında artış olduğunu duyurmuştu. Finlandiya Dışişleri Bakanı Soini, kurulacak yeni merkez ile hibrit tehditler ve toplumların hibrit operasyonlar ile vurulabilecek zayıf noktaları hakkındaki farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Bakan, "Hibrit stratejilerin kullanılması, toplumlarımızın iç tutarlılığını ve direncini test ediyor. Buna verilecek karşılığın, yalnızca devlet kaynaklı değil, aynı zamanda toplumsal bir direnç, güvenlik için kapsamlı bir yaklaşım olması gerek” şeklinde konuştu.

Merkezin yıllık bütçesi başlangıçta yaklaşık 1,5 milyon euro olacak. Bu miktarın yarısı Finlandiya tarafından karşılanırken, diğer yarısı diğer üyeler tarafından üstlenilecek.